«Лада» сбила 11-летнего велосипедиста на переходе в Омске

Фото: УМВД России по Омской области

В Омске проводится проверка по факту ДТП с участием одиннадцатилетнего велосипедиста. Авария произошла накануне, 3 июня, в 21:00 на перекрестке бульвара Архитекторов и улицы Крупской. Новость сообщили в региональном УМВД.

По предварительной информации, «Лада» наехала на ребенка, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись. За рулем легковушки находился 24-летний водитель. В результате происшествия подростку потребовалась помощь медиков.

Специалисты уточняют причины и обстоятельства дорожно-транспортного инцидента.

Полиция призвала родителей напомнить детям: перед пересечением проезжей части нужно спешиваться. Важно убедиться, что шоферы увидели пешехода и остановились. Водителям рекомендовано максимально снижать скорость при приближении к нерегулируемым переходам.

Ранее мы писали, что за сутки в регионе в ДТП пострадали семеро человек.

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