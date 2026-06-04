В Омской области суд рассмотрит дело главы поселения о гибели подростка на озере

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тюкалинский горсуд Омской области передано дело главы Тюкалинского городского поселения. Чиновника обвинили по части 2 статьи 293 УК РФ — «Халатность, повлекшая смерть человека». Как сообщила 4 июня объединенная пресс-служба судебной системы региона, речь идет о гибели подростка.

«1 июля 2025 года трое несовершеннолетних воспользовались одним из водных велосипедов и вышли на акваторию озера Разлив в 16 метрах от берега. Из-за повреждений судно потеряло плавучесть, наполнилось водой. Подростки покинули его и попытались доплыть до берега. Двоим это удалось, третий погиб. Тело нашли на следующий день с признаками утопления», — говорится в сообщении.

С 1 июня 2023 года по 1 июля 2025 года руководитель администрации не организовал управление и содержание пяти муниципальных водных велосипедов. Данные плавсредства являются источником повышенной опасности, еще к июню 2023-го они имели сквозные трещины. На изделиях также отсутствовали сливные пробки, что исключало надежную эксплуатацию. Мер к ремонту, утилизации или обеспечению правильного хранения чиновник не принял.

Дело передано в производство судьи.

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