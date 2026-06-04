За сутки Омской области семь человек пострадали в ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Омской области за сутки 3 июня произошло семь аварий на дорогах. В них получили ранения семь человек, сообщила региональная Госавтоинспекция.

В ходе надзорной деятельности инспекторы возбудили 601 административное дело за нарушения ПДД. Из них за управление транспортом в нетрезвом состоянии или отказ от прохождения медосвидетельствования 13.

Нарушений ПДД пешеходами было 38, нарушений правил перевозки детей 22. Девять раз фиксировался проезд на красный сигнал светофора. Нарушений правил проезда пешеходных переходов было 31.

Ранее мы писали об аварии в Усть-Ишиме, где водитель ВАЗа врезался в столб электропередачи и сильно пострадал.

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