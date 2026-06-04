Омский «Авангард» планирует привлечь в состав топ-бомбардира КХЛ Ливо

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» уже совсем близок к приобретению форварда-легионера Джошуа Ливо, который прошедший сезон КХЛ провел в составе «Трактора». Об этом рассказал генеральный менеджер Алексей Сопин.

Разговор со СМИ у него состоялся в видеоэфире газеты «Спорт-Экспресс», Сопина расспрашивали Алексей Шевченко и Михаил Зислис.

«Принципиально с Ливо мы договорились, часть его контракта будет в виде рекламных выплат. Пока мы не объявляем официально о его приходе, не хотим раньше времени. А компаний, которые могут дать деньги на эти выплаты, сейчас две, мы ведем с ними переговоры», — рассказал генеральный менеджер.

Далее в ходе программы Шевченко уточнил: мол, он знает, что Сопин наводил справки об игроке, и его не смутили две вещи: ситуация в «Салавате Юлаеве», где вся команда работала на него, а Ливо якобы всех «кинул», и игра в «Тракторе», где в плей-офф он «так переживал о своей статистике, что вообще забил на команду и выводил из себя главного тренера Кравцова.

«Вот здесь все эти риски взял на себя Ги. Он сказал, что сможет с этим справиться, знает, как им управлять», — ответил Сопин.

«Ну, в плей-офф-то он сыграл на самом деле хорошо. В плане игры без шайбы и так далее. Самоотдачи, борьбы. Но это один отрезок. Мы же берем игрока, который должен играть все время от и до, без перепадов. У него всегда были перепады», — добавил соведущий Шевченко Михаил Зислис.

Напомним, в чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и регулярного чемпионата Ливо набрал 69 очков по системе «гол + пас».

Также участники программы обсудили возможный переход в «Авангард» нападающего Егора Афанасьева, права на которого в КХЛ теперь у «ястребов». Менеджер рассказал:

«Сейчас он пока полного согласия не дал, и дело тут даже не в деньгах, не в том, что мы об этом не можем договориться. Недавно он приехал из Северной Америки и попросил время (уже немного его осталось), чтобы еще поискать себе какие-то варианты в НХЛ. Кстати, я даже сегодня уже позвоню ему и поговорю про это.

Если будет подписан, то где, в какой тройке, на каком месте будет выходить, если он играет от броска? Это вопрос и «химии». Может сыграть и с Маклаудом и Окуловым, а где-то и с Потуральски и Ливо. Будем смотреть по ситуации».

Кроме того, рассуждая о селекции, Сопин отметил, что рынок иностранных игроков сейчас для клубов КХЛ очень слабый. Слабее, чем в прошлом году. Желающих мало, самих игроков, которых предлагают агенты, тоже. Суперзвезд среди них нет. Повлияла на все это даже война США против Ирана:

«Они в Россию обычно же летели через ОАЭ и Турцию, а ныне такие игроки, будучи не особо знатоками географии, сильно и не понимают, что на само деле: тут боевые действия, там тоже, другой конец света… проблема перевода денег для них непонятна. В итоге все это влияет на решения. Новичка такого привлечь в КХЛ из-за этого тяжело. Он может увидеть просто недавние обстрелы Дубая и взволноваться. Это добавляет проблем».

Ранее мы писали, что новичком «Авангарда» стал защитник Кирилл Адамчук.

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