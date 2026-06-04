На омском Левобережье власти наказали нелегальных заправщиков автокондиционеров

Фото: мэрия Омска

В среду, 4 июня, администрация Кировского округа Омска сообщила о плановой проверке территорий у ТВЦ «Континент», улиц Енисейской и Конева на предмет предложений нелицензированной услуги заправки автомобильных кондиционеров. Рейд прошел в выходные.

В администрации пояснили: летом часто на обочинах дорог и парковках появляются люди, предлагающие заправку кондиционеров для машин по низкой цене. Но у этого варианта есть риски.

«Бюджетная заправка кондиционера может повредить отдельные элементы или всю систему кондиционирования в машине, а также в целом автомобиль. Пользуясь услугой заправщиков на дороге, автовладелец не получает чек по оплате за услугу, а значит, в случае возникновения неисправностей претензии предъявить будет некому. Кроме того, неправильная заправка несет угрозу и для окружающих, так как при работе с хладагентами требуется соблюдение мер безопасности», — привела цитату специалиста отдела экономики и потребительского рынка администрации КАО Светланы Девятериковой пресс-служба окружной власти.

Имея полномочия, ревизоры и прекратили оказание услуг, и выписали штрафы гражданам, их оказывающим.

Чиновники отметили, что продолжаются и другие еженедельные проверки, традиционные для лета: с проверкой мест продажи мяса и молочной продукции, овощей и фруктов.

«На таких торговых точках реализация продукции животного происхождения производится без ветеринарно-санитарной экспертизы, с нарушением правил хранения и реализации продукции, товарного соседства, санитарных норм. Если учесть, что в городе установилась теплая погода, то это прямая угроза здоровью омичей», — резюмировали власти.

Подобные плановые рейды по пресечению несанкционированных торговли и услуг будут продолжаться в городе до осени.

Ранее мы писали, что в Омске пресекли незаконную торговлю ветпрепаратами.

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