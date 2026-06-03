В Омске скончалась известная солистка музыкального театра Галина Чиркова

Фото: Омский государственный музыкальный театр vk.com/muzteatromskru

Печальной новостью поделился Омский государственный музыкальный театр на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Вчера, 2 июня, на 78 году жизни, умерла Галина Чиркова — солистка-вокалистка, ветеран этого учреждения культуры.

В некрологе театра сообщается, что Галина Чиркова приехала после окончания Уральской консерватории в Омский театр музыкальной комедии в 1978 году. И все 35 лет своего замечательного творчества она отдала этому театру. В ее раннем репертуаре были великолепно исполненные главные партии в опереттах «Мистер Икс», «Марица», «Баядера», а также в «Прекрасной Елене». Также блестяще она солировала в первой опере на сцене Музыкального театра — «В бурю». Поздние роли солистки Чирковой — в мюзикле «Моя прекрасная леди» и опереттах «Белая акация», «Свадьба в Малиновке», «Москва, Черемушки» — высоко и по достоинству были оцененные омскими ценителями театрального искусства.

Коллектив редакции КП-Омск выражает глубокие соболезнования родным и близким Галины Александровны Чирковой. Прощание с артисткой состоится 5 июня, с 11:00 до 11:20, у служебного входа в Музыкальный театр.

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