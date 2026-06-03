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НовостиЭкономика3 июня 2026 11:28

Омское УФАС признало незаконной рекламу о легком банкротстве в Таре

На эту рекламу внимание ведомства обратил Сбербанк
Кирилл Янчицкий
Фото: УФАС по Омской области

Фото: УФАС по Омской области

Пресс-служба УФАС по Омской области 3 июня сообщила, что признало нарушающей закон рекламу «Центра защиты граждан» в Таре. Наружный баннер зазывал местных жителей воспользоваться услугами центра по банкротству граждан и якобы «законному» списанию долгов.

Статус компании был назван федеральным. На рекламу обратили представители Сбербанка и отправили жалобу в УФАС.

В ведомстве в итоге ком УФАС пришли к выводу, что реклама может «ввести в заблуждение потребителей и создать ложное впечатление для граждан о беспроблемном списании долгов». Ее признали нарушающей закон о рекламе и предписали устранить нарушения.

Ранее КП-Омск писала, что региональное УФАС уличило москвичей в непрошеной рекламе.

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