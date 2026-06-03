В Омске гипермаркет сети «О’КЕЙ» перейдет под бренд «Ленты» в этом году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омске гипермаркете «О`КЕЙ» на улице Энтузиастов сменит вывеску и станет торговой точкой сети «Лента». Это стало известно накануне из-за новости о сделке на уровне двух сетей в целом.

Сеть «Лента» приобрела 75 гипермаркетов «О’КЕЙ» по России, а кроме того, четыре арендованных распределительных центра. В Сибири магазинов «О`КЕЙ» шесть, один из них находится в Омске. Еще один такой гипермаркет находился в Омске на улице 70 лет Октября, но в 2019 году он закрылся.

Сделка прошла без денежных расчетов. Группа компаний «Лента» взяла на себя долги покупаемой сети. Тем самым она оплатила 100% доли. В конце прошлого года 99,56% ООО «О’КЕЙ» перешли к компании «РБФ Ритейл», остаток — к «О КЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ».

Ранее мы писали, что в Омске продается магазин азиатских сладостей.

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