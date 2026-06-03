Омские приставы принудили еще одного нерадивого отца уплатить долг по алиментам

Фото: УФССП по Омской области

Пресс-служба омского управления ФССП сообщила 3 июня о новом успешном примере взимания долгов по алиментам с нерадивых отцов. В данном случае это пример с жителем Ленинского округа Омска.

В ведомстве уточнили, что после применения комплекса мер принудительного воздействия мужчина в полном объеме погасил долг на содержание двоих детей.

По решению суда он был обязан ежемесячно выплачивать алименты на содержание совершеннолетнего сына и несовершеннолетней дочери (ей 15). Несмотря на то, что сыну уже 18 лет, накопленный ранее долг не аннулируется и подлежит обязательному погашению. В отношении дочери алименты начисляются в размере 1/ 4 от всех видов дохода должника.

Так как мужчина длительное время не работал, у него образовался долг в виде 140 тыс. рублей.

«Для побуждения неплательщика к исполнению судебных требований судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного взыскания - вынесены постановления об аресте банковских счетов и обращении взыскания на денежные средства, об ограничении специального права в части водительского удостоверения, вынесено временное ограничение на выезд должника за пределы Российской Федерации», — сообщили в УФССП.

Так как мужчина долго уклонялся от исполнения обязательств, пристав-исполнитель составил и административный протокол и передал материалы в суд. По итогам рассмотрения дела алиментщика привлекли к административной ответственности: наказанию в виде 30 часов обязательных работ, которые он обязан отработать. Кроме того, пристав вызвал гражданина на прием для дачи объяснений и ареста имущества.

Омич приехал на прием на личной машине, сообщив, что знает о возможных последствиях неисполнения решения, включая арест авто. Осознав серьезность намерений пристава, нерадивый отец в тот же день полностью погасил долг.

«В ходе беседы должник подчеркнул, что не намерен уклоняться от родительских обязанностей: он понимает важность финансовой поддержки детей и стремится поддерживать с ними общение, несмотря на наличие второй семьи с маленьким ребенком.

В настоящее время исполнительный документ об удержании текущих алиментных платежей направлен судебным приставом по месту работы должника — в бухгалтерию предприятия для своевременного перечисления денежных средств на содержание 15-летней дочери», — резюмировали приставы.

Ранее мы писали, что омские приставы и ГИБДД арестовали в рейде девять машин должников.

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