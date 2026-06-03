Из омского «Нефтяника-Титана» ушла ценная разыгрывающая

Фото: БК «Нефтяник-Титан»

Во вторник, 2 июня, пресс-служба баскетбольного клуба «Нефтяник-Титан» сообщила об уходе из состава команды разыгрывающей Ольги Столяр. Куда она переходит далее, не уточнялось.

В клубе напомнили, что за два сезона в форме «волчиц» игрок приняла участие в 65 матчах, набрав 347 очков при 124 подборах, 204 передачах и 97 перехватах.

Клуб поблагодарил Столяр за работу и пожелал успешного продолжения карьеры.

Ранее мы сообщали, что хоккейный «Авангард» приобрел первого новичка межсезонья.

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