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НовостиОбщество3 июня 2026 4:10

В Омске ликвидировали компанию «Ойл Процессинг»

Фирма семь лет банкротилась, хотя выручка достигала двух млрд рублей
Анна Ковалёва
Фото создано по запросу «КП» нейросетью

Фото создано по запросу «КП» нейросетью

Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в отношении компании «Ойл Процессинг». В Единый госреестр юридических лиц внесли запись о ликвидации предприятия.

Компания была связана с закрытым Крутогорским нефтеперерабатывающим заводом, входила в крупный производственный холдинг. Она работала с января 2010 года, занималась неспециализированной оптовой торговлей.

В середине 2010-х ежегодная выручка фирмы достигала двух млрд рублей. Первые судебные разбирательства по делу о банкротстве начались в 2018-м, а в начале 2019 года предприятие официально признали несостоятельным. За 7 лет конкурсного производства на торгах реализовали ключевые активы «Ойл Процессинг» — прежде всего, задолженности сторонних компаний перед фирмой.

Ранее мы писали, что местная организация инвалидов объявила о ликвидации.

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