Врач разъяснила омичам, как распознать косолапость у новорожденного

Светлана Харинова. Фото: министерство здравоохранения Омской области

3 июня, во Всемирный день косолапости, о патологии омичам рассказала травматолог-ортопед поликлиники №1 детской клинической больницы №3 Светлана Харинова. Страдают обе ноги, что проявляется уже в родильном зале: стопы отклоняются внутрь, скручиваются, пальцы изогнуты.

Факторы риска — аномалии положения плода, недостаток околоплодных вод, а также курение, алкоголь и наркотики, принимаемые при беременности. Врач пояснила, что консервативное лечение малышу показано с первых недель жизни, когда кости мягкие. Применяют гимнастику, массаж, фиксацию бинтами и шинами, при сложных формах — гипсование. Без своевременной терапии патология усугубляется: кости деформируются, появляются подвывихи, атрофируются мышцы, нарушается работа коленных суставов, деформируется позвоночник.

Запущенная форма может привести к инвалидности и ребенок не сможет передвигаться без костылей. Кроме того, болезнь негативно влияет на психику, так как дети с косолапостью не участвуют в активных играх и чувствуют себя ущербными.

Родителям важно понимать, что ранняя диагностика и консервативное лечение предотвращают осложнения и улучшают качество жизни ребенка.

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