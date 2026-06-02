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НовостиОбщество2 июня 2026 13:06

Омское управление СКР начало проверку известного завода из-за задержек зарплат

Возможно в итоге и возбуждение уголовного дела
Кирилл Янчицкий

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление СКР по Омской области начало проверку после публикаций в СМИ о невыплате зарплат сотрудникам Омского завода инновационных технологий. Сумма долгов не уточняется, о начале проверки сообщила пресс-служба ведомства.

По данным материалов масс-медиа, заводчане не получают зарплату больше двух месяцев.

В СКР планируют установить все обстоятельства проблемной ситуации. По итогам разбирательств будет решение о том, возбудят ли по факту случившегося уголовное дело по статье 145.1 УК.

Ранее мы сообщали, что прокуратура через суд восстановила трудовые права омского пожарного.

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