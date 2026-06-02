Омские приставы и ГИБДД арестовали в рейде девять машин должников

Фото: УМВД России по Омской области

В ГУ Федеральной службы судебных приставов России по Омской области рассказали о совместном рейде с ГИБДД. В минувшую пятницу, 29 мая, пост работал четыре часа у остановки «Телецентр». Автовладельцев проверяли на наличие долгов. Девять машин арестовали.

У остановленной 44-летней владелицы автомобиля «Лада Иксра» оказался кредитный долг в размере 47 тысяч рублей. Как выяснилось, женщина не живет по месту регистрации. Пристав составил акт ареста, но оставил легковушку ей на хранение. В случае неуплаты имущество изымут.

Еще один должник — 63-летний владелец «Дэу Нексии». У мужчины обнаружилось 10 штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Сын, сидевший за рулем, знал о долгах отца. После вызова к приставу омич полностью погасил задолженность.

