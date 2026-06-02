Под Омском отец отдал квадроцикл восьмилетнему сыну, а тот наехал на сверстника

Фото: УМВД России по Омской области

Омская полиция сообщила об аварии, случившейся в Горьковском районе. по вине восьмилетнего водителя. 1 июня в 18:00 в дежурную часть поступило сообщение о происшествии в селе Лежанке. Мальчик, управляя квадроциклом, проехал по ноге своего ровесника, который бежал рядом с транспортом по дороге.

Пострадавшему пешеходу потребовалась медицинская помощь. Как выяснили полицейские, квадроцикл принадлежал отцу маленького шофера. За передачу его лицу, заведомо не имеющему прав, в отношении владельца возбудили административное дело. По статье 12.7 (часть 3) КоАП РФ фигуранту грозит штраф размером 30 тысяч рублей.

С семьей также проведут профилактическую работу.

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