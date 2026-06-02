В Оконешниковском районе Омской области гусиное семейство перешло дорогу по ПДД

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

2 июня омское управление по охране животного мира поделилось фото и видео от инспектора из Оконешниковского района. На уникальных кадрах запечатлено, как два взрослых гуся организованно переводят через трассу свое потомство.

Один пернатый родитель уверенно возглавлял колонну. Второй замыкал шествие и следил, чтобы никто из малышей не отстал и не попал под колеса. «Все чинно, без паники, строй держат. Настоящий родительский контроль!», — прокомментировал инспектор.

Водители, заметив необычных пешеходов, остановились и терпеливо ждали. Никто не сигналил.

Ранее мы писали, что за омскими охотниками будут следить при помощью тепловизоров и квадрокоптеров.

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