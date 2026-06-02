В Омской области за весну произошло 1682 пожара, погибли 30 человек

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ГУ МЧС России по Томской области подвело итоги весеннего сезона. С 1 марта по 31 мая в регионе случилось 1682 пожара. Погибли 30 человек, среди них шестеро несовершеннолетних. Травмы получили 23 человека, в том числе двое детей. Спасатели успели вывести из огня 47 человек.

Больше всего возгораний — 851 — оказались ландшафтными или природными. Еще 402 ЧП произошли в жилых зданиях. Именно там погибли 29 человек и травмировались большинство пострадавших. Основные причины: неосторожное обращение с огнем (1255 случаев), нарушение правил эксплуатации электрооборудования (237 пожаров), нарушение правил топки печей (104 возгорания). Также полыхали 46 машин.

МЧС призвало жителей соблюдать правила безопасности: тушить окурки в специальных емкостях, курить только в отведенных местах, не оставлять без присмотра включенную технику, не перегружать электросеть. Печь топить не более двух-трех раз в день до 90 минут, заканчивать за два часа до сна. В жилье стоит установить автономные дымовые извещатели и держать огнетушитель.

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