Фото: Сергей Мельников / предоставила пресс-служба министерства образования Омской области

В министерстве образования Омской области рассказали о первых единых государственных экзаменах. Накануне, 1 июня, сдавали химию, историю и литературу. Для этого открыли 40 пунктов, девять из них работали в главном городе региона.

Экзамены сдали более двух тысяч человек. Участникам разрешили пользоваться справочными материалами, а при тестировании на знание естественной науки — еще и непрограммируемым калькулятором. Минимальные баллы составили: по химии 36, по истории и литературе 32.

Пункты были оснащены системами видеонаблюдения, металлодетекторами и средствами подавления сотовой связи. За следили более 900 общественных наблюдателей. В областном информационно-аналитическом центре отметили, что экзамены прошли в штатном режиме, никаких нарушений не зафиксировали.

Уже послезавтра, 4 июня, выпускников ждет первый обязательный экзамен по русскому языку. В ближайший понедельник, 8 числа, сдадут математику, а 11-го — физику и обществознание.

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