В сквере 30 лет ВЛКСМ обновили арт-объект «Я люблю Омск»

Фото: Денис Пирогов / предоставлено общественным движением «Городские сообщества Омска»

В начале лета горожанам сообщили об обновлении символического арт-объекта «Я люблю Омск». Достопримечательность находится в сквере 30 лет ВЛКСМ. Буквы полностью покрасили, теперь точка притяжения стала еще более заметной.

«Давай сфотографируемся!», — эта фраза снова регулярно звучит рядом со знаковым элементом инфраструктуры. Представители движения «Городские сообщества Омска» рассказали, что местные жители, как и туристы, назначают встречи у яркого объекта в сквере.

Объемные фигуры восстановили активисты и творческое пространство «Дом Культур». Цель — создание комфортных и эстетичных мест для прогулок.

Ранее мы писали, что омские парки украшают десятками тысяч различных цветов.

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