15 лет колонии дал омичу суд за поджог в интересах украинских террористов

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Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор по уголовному делу жителя Омска, который был причастен к поджогу вышки сотовой связи, а также планировал поджечь релейный шкаф, дав ему реальный и долгий срок лишения свободы. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба УФСБ России по Омской области.

«Виновный в корыстных целях установил в сети Интернет контакт с неизвестным ему лицом, предложившим совершение указанных противоправных действий. Осознавая возможную причастность заказчика к спецслужбам Украины, житель Омска совершил поджог вышки сотовой связи и приобрел зажигательную смесь для повреждения релейного шкафа. Не успев до конца реализовать свой преступный замысел, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. Денежное вознаграждение так и не получил», — напомнили в ведомстве.

Согласно приговору, фигурант признан винновым в преступлении по ч. 2 ст. 205 УК («Террористический акт») и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК («Покушение на совершение террористического акта»). Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Из них первые четыре года он отсидит в тюрьме.

Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в законном порядке.

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