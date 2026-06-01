Омская «Сибирь» взяла «бронзу» чемпионата России по флорболу

Фото: Станислав Синявский

В Омском велотреке 31 мая завершился чемпионат России по флорболу среди мужских команд Высшей лиги в сезоне-2025/26. По его итогам омская «Сибирь» выиграла бронзовые медали.

Напомним, на нынешнем, пятом, этапе с 28 по 31 мая, соревновались четыре лучшие команды сезона, заключительный тур КП-Омск анонсировала. Помимо «Сибири» (Омская область), «Мининский» (Нижний Новгород), «Помор» (Архангельская область) и «Барракуда» (Северодвинск).

По итогам тура омичи стали бронзовыми призерами. В полуфинале они уступили, а в матче за третье место оказались сильнее «Барракуды», обыграв ее 8:5.

«Мы много тренировались, активно готовились к финальному туру, но некоторые ребята получили травмы, поэтому показать свою лучшую игру не всегда получалось. Боролись, играли, взяли третье место. Хотели, конечно, быть в финале, но это спорт», высказался игрок нашей команды Евгений Большаков, его цитату привела пресс-служба областного минспорта.

В финале же интрига сохранялась до самого конца, даже потребовалось дополнительное время, чтобы определить чемпиона. Победу со счетом 3:2 все же одержал «Помор». Он тем самым в 14-й раз стал чемпионом страны.

Медали и чемпионские трофеи победителям и призерам вручили областной министр спорта Алексей Ленберг и президент национальной федерации флорбола России Максим Чернов.

Ранее мы писали, что два игрока «Авангарда» получили ценные призы по итогам сезона КХЛ.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru