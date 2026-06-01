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НовостиСпорт1 июня 2026 9:42

В Омске прошел борцовский турнир в честь Дня защиты детей

Атлеты выявили лучших в 12 весовых категориях
Кирилл Янчицкий
Фото: Федерация спортивной борьбы Омской области

Фото: Федерация спортивной борьбы Омской области

В Омске в зале борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» 30 мая прошли областные соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2013-14 годов рождения. Турнир был посвящен Дню защиты детей.

Представителе спортшкол Омска и районов области выявили здесь сильнейших в 12 весовых категориях, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Победителями турнира в итоге стали Артем Кузьменко (в весе до 32 кг), Айдар Дукенов (35 кг), Артем Адольф (38 кг), Салих Бакасов (41 кг), Алан Темиргалиев (44 кг), Ильяс Темиргалиев (48 кг), Руслан Сосковец (52 кг), Артем Шиляев (57 кг), Александр Тевс (62 кг), Александр Зелинский (68 кг), Фархад Базарбаев (75 кг) и Игорь Фертиков (85 кг).

Ранее мы писали, что «Авангард» сохранил в составе защитника Михаила Гуляева еще на два сезона.

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