Благодаря проекту «Хоккей для всех» омичи поборятся на звание лучших в студенческом хоккее

Фото: Борис Ваньков

В Омске при поддержке Омского НПЗ прошел финал студенческой хоккейной лиги. Уже второй сезон подряд лучшие команды региональных отборов отправляются на всероссийское первенство. Мероприятие организовано в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» совместно с Федерацией хоккея Омской области и региональным министерством спорта.

«Поддержка ОНПЗ дает студентам возможность заниматься любимым спортом. Благодаря этому здоровый образ жизни становится для них частью повседневного расписания. А участие в соревнованиях позволяет молодым спортсменам заявить о себе уже на профессиональном уровне»,— отметил ректор Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олег Шалаев.

Омская область стала пятым регионом страны, где проводится первенство среди вузов и колледжей. В отборочных играх участвовали 10 студенческих команд. Впервые на лед вышла сборная Сибирского государственного университета физической культуры и спорта и сразу пробилась в финал. В этом сезоне в рамках проекта «Хоккей для всех» также состоялись турниры по женскому хоккею, первенство среди подростков и финал по виртуальному хоккею.

Популяризации спорта во многом способствует современная инфраструктура, созданная в Омской области при участии «Газпром нефти» за последние 20 лет. Она доступна как для занятий любительским спортом, так и для профессиональных команд.

«Современное производство требует от людей умения работать в команде и быстро принимать решения. Эти качества помогает развивать игра в хоккей. Поддерживая студенческую лигу, мы инвестируем в будущие кадры Омского региона», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В Омской оласти при поддержке ОНПЗ регулярно проводятся мероприятия, связанные с популяризацией спорта и здорового образа жизни. География проекта «Хоккей для всех» давно вышла за пределы Омской области и включает международные соревнования. В рамках первенства имени Евгения Хацея был проведен детский хоккейный турнир. В отборочных играх участвовали юные хоккеисты из Казахстана. Участие в массовых соревнованиях помогает укрепить здоровье, найти друзей и реализовать спортивный потенциал.

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