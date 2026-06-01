В мае 2026 года в Омской области родились 13 двоен

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Омское министерство здравоохранения озвучило итоги рождаемости за последний месяц весны. Всего в регионе на свет появились в мае 1065 детей: 521 мальчик и 544 девочки. В ЗАГСах области зарегистрировали 50 младенцев, лидер — Тарский район (18 малышей).

В Омске родились 1015 новых жителей, больше всего — в региональном клиническом перинатальном центре (403 ребенок). В ОКБ — 337 человек, в роддоме №6 — 275. Самую большую разницу между количеством девочек и мальчиков зафиксировали в областной больнице: 186 и 151 соответственно.

В городских родильных домах за тот же период зарегистрировали 13 двоен.

Ранее мы писали о запуске бесплатной горячей линии для беременных женщин.

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