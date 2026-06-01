Омичка фиктивно поставила на учет в квартире мигрантов за 1000 рублей с человека

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

1 июня прокуратура Кировского округа сообщила о том, что в суд направлено уголовное дело против 45-летней омички. В 2010 году женщина получила российское гражданство, не имела намерения предоставлять иностранцам место для проживания, но пошла на это за вознаграждение.

С каждого поставленного на учет в своей квартире мигранта местная жительница взяла по тысяче рублей. Факт фиктивной регистрации людей скрыть не удалось. Обвиняемая полностью признала вину и согласилась с квалификацией по статье №322.3 УК Российской Федерации. Материалы дела с утвержденным обвинительным актом переданы в Кировский райсуд для рассмотрения.

Теперь предприимчивой фигурантке грозит наказание вплоть до лишения свободы на пятилетний срок.

Ранее «КП-Омск» рассказала, что прокуратура выявила сокрытие аварии на железнодорожной станции Карбышево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надзорное ведомство начало проверку из-за ДТП с автобусом и тремя легковушками

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru