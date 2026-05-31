В Омской области заработала бесплатная горячая линия для беременных женщин

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В региональном отделении Союза женщин России рассказали о работе горячей линии для будущих мам. Проект запустили 5 мая 2026 года. Женщины получают бесплатные анонимные консультации различных специалистов.

Всего на линии трудятся 12 консультантов и кураторов, восемь психологов, четыре юриста, а также гинекологи и соцработники. Омички в положении могут обратиться к ним за с любым вопросам, в том числе про оформление федеральных и региональных мер поддержки семей.

«Это не просто справочная служба. Это место, где на ваш крик «Я не справлюсь» ответят тихим и твердым: «Мы поможем», — рассказала лидер областного Союза женщин Ирина Варнавская.

Проект направлен на оказание адресной помощи тем, кто столкнулся с трудностями во время беременности, на снижение тревожности и страхов. Организация также сопровождает семьи участников спецоперации, помогает многодетным и социально уязвимым омичам. Номер горячей линии: 8 (800) 101–6012.

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