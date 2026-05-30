В Омской области простятся с мобилизованным бойцом, служившим в штурмовой роте

Печальная новость о гибели бойца штурмовой роты Дмитрия Черкасова появилась сегодня, 30 мая, в паблике администрации Усть-Ишимского района в социальной сети «ВКонтакте». Прощание с героически павшим в бою 32-летнем сельчанином пройдет в воскресенье, в районном поселке Скородум.

«Уважаемые жители района. С глубокой горечью и скорбью сообщаем о том, что завтра, 31.05.2026 года, в 14:00, в поселке Скородум, у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны, состоится прощание с нашим земляком — Черкасовым Дмитрием Владимировичем. Дмитрий Владимирович родился 10 сентября 1993 года. Окончил Скородумскую среднюю школу. В последнее время работал на пилораме у частного предпринимателя. Дмитрий Владимирович был призван на защиту Родины по мобилизации 29 сентября 2022 года. Службу проходил в штурмовой роте. Верный воинской присяге, проявив стойкость и мужество, он погиб 21 февраля 2025 года в ходе выполнения боевой задачи», — говорится в размещенном на странице администрации некрологе.

В тексте некролога также говорится, что за время прохождения службы Дмитрий был награжден медалью Суворова. Отметим, что эта высокая государственная награда России вручается военнослужащим за личное мужество, отвагу и героизм, проявленные в боевых действиях.

Редакция КП-Омск выражает глубокое соболезнование родным и близким погибшего героя.

Почта: egenia.demina@phkp.ru