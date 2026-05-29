В Омске шесть автобусных маршрутов изменят схемы из-за закрытия улицы 22 Апреля

Фото: департамент транспорта Омска

Омский департамент транспорта предупредил горожан о временном перекрытии улицы 22 Апреля. Речь идет об участке от дома №30 по Нефтезаводской до торгового центра у корпуса 4 дома №28. Проехать по магистрали не смогут все виды машин с 22:00 29 мая.

Движение в локации останется ограниченным до 6:00 понедельника, 1 июня. В период временных неудобств шесть маршрутов пассажирского транспорта — №59, 66, 69, 323, 335 и 421 — будут курсировать через улицу Магистральную. Причина неудобств — работы коммунальщиков на теплосетях.

Чтобы никуда не опаздывать, омичам потребуется учитывать изменение схемы движения при планировании своих поездок.

Ранее мы рассказали о перекрытии сразу нескольких улиц из-за «Зеленого марафона».

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