Омский «Авангард» сохранил в составе Михаила Гуляева еще на два сезона

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 29 мая официально объявил, что продлил контракт с молодым защитником Михаилом Гуляевым. В связи с этим генеральный менеджер Алексей Сопин высказался, что сезоны, на которые оформлен новый договор, для игрока должны стать особыми.

«Теперь он не будет считаться лимитчиком, а значит, на равных будет конкурировать за место в составе с другими игроками. Это новый серьезный вызов. Но у нас нет сомнений, что свое место Миша заберет и будет продолжать расти в игровом плане. В Омске для этого созданы лучшие условия.

Своей игрой в прошлом сезоне Гуляев доказал, что он способен адаптироваться к любым требованиям и приносить пользу команде. Желаем ему успехов в предстоящих сезонах!», — отметил Сопин.

В составе «Авангарда» Михаил провел в целом 240 игр, где набрал 42 очка по системе «гол + пас» (16+26) при показателе полезности «+3». Новый контракт рассчитан на два сезона и является двусторонним.

Ранее мы писали, что из игроков «Авангарда» защитник Дамир Шарипзянов и вратарь Никита Серебряков получили призы в двух номинациях при подведении итогов чемпионата КХЛ-2025/26.

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