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НовостиСпорт29 мая 2026 13:50

Омские батутистки выиграли три медали на международном Кубке в Петербурге

Это был Кубок Георгия Добровольского
Кирилл Янчицкий
Фото: Федерация гимнастики России

Фото: Федерация гимнастики России

В Петербурге 28 мая завершился Кубок Георгия Добровольского по прыжкам на батуте. Три награды там взяли омские атлетки, сообщила пресс-служба областного минспорта.

Ведомство уточнило, что в турнире участвовали спортсмены из России, Китая, Республики Беларусь, Казахстана, Азербайджана и Армении. Они соревновались в индивидуальных прыжках, двойном минитрампе и на акробатической дорожке.

Омички Юлия Бобровникова и Юлия Наговицина в итоге выиграли в синхронных прыжках среди юниорок в возрасте 15-16 лет. Также в этой дисциплине среди девушек 11-12 лет второе место заняли омичка Ярослава Родионова и Мария Горбунова из ХМАО.

Кроме того, в упражнениях на акробатической дорожке среди девушек 13-14 лет наша спортсменка Екатерина Калюта стала второй.

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