Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
В 2026 году День Святой Троицы выпадает на 31 мая. Праздник отмечают на 50-е сутки после Пасхи. Накануне православные омичи посетят храмы, где совершат всенощное бдение.
Согласно Библии, на апостолов и Деву Марию сошел Святой Дух. Так они получили способность говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие. В память об этих событиях церкви принято украшать цветами, березовыми ветвями, зеленью, священники облачаются в зеленые одежды. В дома тоже приносят ветки березы, полевые цветы.
Верующие стремятся исповедаться и причаститься. В родительскую субботу, накануне, поминают усопших и посещают кладбища.
В Троицу, в воскресенье, важно сходить на службу, провести время с близкими, заняться благотворительностью. Под строгим запретом ссоры. Нельзя венчаться. Кладбища в день праздника не посещают.
Ранее мы писали, что главу Омской области наградили орденом Русской православной церкви.
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