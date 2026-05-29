Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году День Святой Троицы выпадает на 31 мая. Праздник отмечают на 50-е сутки после Пасхи. Накануне православные омичи посетят храмы, где совершат всенощное бдение.

Согласно Библии, на апостолов и Деву Марию сошел Святой Дух. Так они получили способность говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие. В память об этих событиях церкви принято украшать цветами, березовыми ветвями, зеленью, священники облачаются в зеленые одежды. В дома тоже приносят ветки березы, полевые цветы.

Верующие стремятся исповедаться и причаститься. В родительскую субботу, накануне, поминают усопших и посещают кладбища.

В Троицу, в воскресенье, важно сходить на службу, провести время с близкими, заняться благотворительностью. Под строгим запретом ссоры. Нельзя венчаться. Кладбища в день праздника не посещают.

Ранее мы писали, что главу Омской области наградили орденом Русской православной церкви.

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