В Омске изменят маршруты автобусов и троллейбусов из-за «Зеленого марафона»

Фото: департамент транспорта администрации Омска

Омский дептранс корректирует схему движения в городе. В субботу, 30 мая, с 8:00 до 15:00 для всех видов транспорта закроют улицу Тарскую от Красина до Ленина. Нельзя будет проехать и по Спартаковской, Партизанской, Некрасова, Достоевского, Таубе, а также по Победы от Достоевского до Таубе.

Троллейбусы №8 отправятся в сторону мкрн Московка-2 с Красного Пути по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Карла Маркса с правым поворотом на Ленинградскую площадь. Минуют остановку «Магазин "Жемчужина"». Предусмотрены левый поворот на Ленина, далее — обычная схема.

Автобусы №62 поедут от кинотеатра «Маяковский» в направлении поселка Большая Островка через площадь Победы, по Гагарина, Комсомольскому мосту, затем по привычному маршруту.

На автобусах №73 до Чкаловского поселка можно будет добраться от Красного Пути по Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, Лермонтова, Ленина, дальше по обычной схеме.

Местных жителей призвали заранее планировать поездки с учетом изменений.

Ранее мы писали, что в начале июня будет ограничено движение на время «ВелоОмска-2026».

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