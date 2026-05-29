Омский предприниматель выиграл 1 млн рублей в конкурсе «Создай наше»

Фото: пресс-служба минэкономразвития Омской области

29 мая облминистерство экономического развития сообщило о победе омича Георгия Соболева. Он получил грант 1 млн рублей в конкурсе «Создай наше». Для участия поступило 11 тысяч заявок из 46 регионов, победили 100 человек. Каждый забрал деньги и доступ к акселератору корпорации МСП.

Георгий представил интересный и полезный проект — автосервис по диагностике сложной электроники в Омске. Идея начиналась с такого формата: команда выезжала в любую точку региона, устанавливала проблему и чинила поломку на месте. Позже предприниматель открыл собственную станцию технического обслуживания.

«Когда машина встает, вы теряете время, деньги и планы. Поэтому мы придумали «ДиаГо Сервис». Запустили мобильную диагностику, а позже открыли стационарный центр. Сегодня занимаемся сложным ремонтом и программированием блоков управления», — рассказал Георгий Соболев.

В 2026 году 43% конкурсных проектов относятся к сфере ИТ и производства.

Ранее мы рассказали о завершении приема заявок на гранты для НКО.

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