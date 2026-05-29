Омский психиатр развеяла миф о том, что сигарета снимает тревогу

Фото: министерство здравоохранения Омской области

Министерство здравоохранения Омской области 29 мая опубликовало разъяснения психиатра Ольги Красовой. Специалист рассказала, почему сигарета не помогает бороться с тревогой, а усиливает ее.

Многие считают, что курение успокаивает, однако это опасное заблуждение. Кратковременное ощущение расслабления возникает из-за выброса дофамина, но эффект длится лишь несколько минут. Никотин учащает сердцебиение и повышает артериальное давление, вводя организм в стресс. Когда действие вещества заканчивается, уровень дофамина резко падает. Появляются раздражительность, тревога. Возникает порочный круг: человек снова тянется к сигарете. Формируется двойная зависимость — химическая и поведенческая.

Хроническое курение нарушает баланс нейромедиаторов в мозге, тревожность становится фоновым состоянием. Врач советует не маскировать проблему, а осваивать способы здоровой саморегуляции: дыхательные техники, спорт, работу с психологом, при необходимости — лекарства, назначенные психиатром.

Ольга Красова подчеркнула, что отказ от курения — это важный шаг к ментальной стабильности.

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