Глава омского облсуда уходит в отставку

Фото: Кирилл Янчицкий.

В четверг, 28 мая, российская Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) озвучила свои решения в рамках состоявшейся майской сессии. В частности, объявлено о прекращении полномочий председателя суда Омской области Петра Трапезникова в соответствии с его заявлением об отставке. Он запрашивал о прекращении его полномочий с 27 июня этого года, в это время они и истекают фактически.

Трапезников начал работать судьей в Иркутску, в 1996 году он стал трудиться в военном суде Иркутского гарнизона. В 2009 году он возглавил его, пока не был назначен в Омский облсуд в июне 2020-го.

Причина прошения Трапезникова об отставке неизвестна.

Ранее мы писали об объявлении конкурса на пост председателя облсуда. Уже тогда было непонятно, будет ли Трапезников подавать документы на продление своего срока полномочий.

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