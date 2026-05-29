Омские пожарные спасли четырех тонувших в Иртыше у садоводства

Фото: ГУ МЧС по Омской области

В Омском районе спасатели 28 мая вытащили из Иртыша трех взрослых и одного подростка, у которых перевернулась лодка. Произошло это вечером.

Как уточнила пресс-служба областного ГУ МЧС, происшествие имело место в акватории реки в районе садоводческого товарищества «Береговой».

Сообщение об инциденте поступило в 21:30. В пожарно-спасательную часть прибежал мужчина и рассказал, что на реке увидел перевернутую лодку и держащихся за нее людей. Их сносило вниз по течению.

«Мы сразу выдвинулись к месту предполагаемого нахождения лодки. Сделав расчет на то, что ее могло снести ниже по течению, стали действовать на опережение. Припарковав пожарный автомобиль максимально близко к берегу, дальше стали пробираться через небольшую лесополосу к реке. Через ветки деревьев заметили яркие силуэты — спасательные жилеты, сразу поняли, что мы у цели», — привело ведомство цитату старшего пожарного-спасателя 42-й пожарно-спасательной части Василия Шупарского.

Перевернутую лодку снесло течением ближе к берегу, там она зацепилась за дно. И стояла почти вертикально, только небольшой участок носа ее торчал из воды.

«Несколько раз мы пытались докинуть веревку со спасательным буем до экипажа катера, но все попытки не увенчались успехом. Тогда мой коллега, старший пожарный-спасатель Влад Раздымахо, добрался вплавь до лодки, и мы стали перетаскивать людей. Два из четырех человек, находившихся на борту, были в спасательных жилетах, два — без. Владелец лодки отказывался покидать судно. После того, как мы помогли трем людям выбраться из воды, стали тянуть катер вместе с его хозяином. Далее, когда все члены экипажа были на берегу, мы передали их медицинским работникам. От помощи они отказались», — добавил Василий.

Со слов спасенных, происшествие произошло в результате того, что судно раскачалось, зачерпнуло воды и перевернулось.

ГУ МЧС настоятельно рекомендовало всем соблюдать правила эксплуатации маломерных судов: не перегружать судно, следить, чтобы все члены экипажа были одеты в спасательные жилеты, соблюдать правила судовождения.

Ранее мы сообщали, что в Омске мать утонувшего в Иртыше подростка заявила, что СКР не признает ее потерпевшей.

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