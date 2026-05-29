«Газпром нефть» знакомит омских школьников с востребованными профессиями

Фото: Борис Ваньков

В Омском государственном техническом университете прошел необычный день для будущих абитуриентов. При поддержке ОНПЗ в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ) состоялся показ фильма «Битва профессионалов», созданного компанией "Газпром нефть" совместно с редакцией Life.doc. Мероприятие прошло для участников турнира по точным наукам «Умножая таланты» и студентов базовой кафедры «Газпром нефти».

Сюжет киноленты рассказывает о конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Героями фильма стали сотрудники ОНПЗ и «Газпромнефть-Энергосервиса», которые демонстрируют карьерный рост и развенчивают миф о непрестижности рабочих специальностей.

После просмотра для школьников организовали экскурсию по базовой кафедре. Ребят познакомили с современными лабораториями, оснащёнными компьютерными тренажерами, и технологиями виртуальной реальности. В VR-очках старшеклассники смогли виртуально оказаться на компрессорной станции и попробовать провести наладку оборудования.

«Я давно хочу поступать на базовую кафедру «Газпром нефти». Здесь побывал впервые и очень удивлен! Особенно впечатлен виртуальными технологиями. Из предметов мне больше всего нравится химия, поэтому буду пробовать свои силы на направлении «Химическая технология». В будущем хочу работать на Омском НПЗ. «Газпром нефть» – крупная компания, которая заботится о своих работниках. У них много льгот, хорошая заработная плата. А самое главное – их труд высоко ценится», — поделился планами Константин Остапович, учащийся 11 класса инженерного лицея «Омавиат».

Подобные мероприятия являются частью многоступенчатой программы «Школа - ссуз/вуз – ОНПЗ», которую предприятие реализует с 2014 года. В прошлом году ОмГТУ совместно с «Газпромнефть-Энергосервис» открыл новый профиль в Энергетическом институте — «Цифровизация, автоматизация и управление в электроэнергетике».

«На Омском НПЗ видят в молодых людях будущее отрасли и региона. С 2014 года мы реализуем многоступенчатую программу «Школа - ссуз/вуз – ОНПЗ», которая предполагает карьерный рост молодого человека – от осознанного выбора профессии и до успешного трудоустройства на наше предприятие. Обучение на базовой кафедре «Газпром нефти» прошли 450 человек. У нас молодые специалисты получают уверенный старт для карьерного роста: достойную заработную плату, социальную поддержку и возможности для раскрытия своего потенциала», — сказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

В настоящее время Омский НПЗ продолжает прием заявок на обучение в базовой кафедре по направлениям «Технологические машины и оборудование» и «Химическая технология». В текущем году на первом направлении открыта новая специализация — «Производственная надёжность и инжиниринг объектов топливно-энергетического комплекса». Учебная программа разработана с учетом конкретных потребностей компании. Для оформления заявки на обучение абитуриенты могут позвонить по телефону 8 (3812) 67-04-01 или направить письмо на электронную почту ORP_onpz@omsk.gazprom-neft.ru.

