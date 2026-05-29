На 52% вырос за год в Омской области спрос на специалистов по доставке

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последний год работодатели в Омской области существенно увеличили спрос на курьеров. Данный факт выяснился в ходе анализа резюме, проведенного специалистами портала по поиску работы hh.ru.

Обыкновенные курьеры оказались одними из самых востребованных специалистов на территории Омской области. Это направление работы вошло в топ-5 наиболее емких по уровню запросов на персонал местными работодателями. По итогам первого квартала 2026 года количество вакансий для курьеров в Омской области увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 14% от всех предложений о работе в регионе. Высокий спрос на курьеров создал предпосылку для значительного роста заработной платы специалистам этого профиля. Так, по выводу аналитиков, медианная зарплата омских курьеров и почтальонов составила в мае 169,8 тысяч рублей.

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