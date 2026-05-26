26 мая БУ Омской области «Управление по охране животного мира» опубликовало ретроснимки выдающегося дендролога Герберта Гензе. Уникальными архивными кадрами поделился заслуженный журналист Борис Метцгер, начавший карьеру в 1960-х и за более чем 60 лет создавший архив из трех млн негативов.
В коллекции репортера собраны фотографии десятков известных личностей — от лидеров государств Иосипа Броз Тито, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина до звезд культуры Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой и Александра Солженицына.
В управлении по охране животного мира напомнили, что герой сегодняшней публикации,
Герберт Иванович Гензе, родился в 1904 году, умер в 1997-м. Выдающийся советский дендролог переехал в Омск 85 лет назад, посвятил свою жизнь озеленению Сибири. Благодаря агроному-селекционеру в городе прижились голубые ели, ивы, пирамидальные тополя и другие растения.
Сегодня имя Гензе носит памятник природы — областной дендрологический сад, который расположен по адресу улица Красный Путь, 86.
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru