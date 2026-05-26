Герберт Гензе. Фото: Борис Метцгер / предоставило БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

26 мая БУ Омской области «Управление по охране животного мира» опубликовало ретроснимки выдающегося дендролога Герберта Гензе. Уникальными архивными кадрами поделился заслуженный журналист Борис Метцгер, начавший карьеру в 1960-х и за более чем 60 лет создавший архив из трех млн негативов.

В коллекции репортера собраны фотографии десятков известных личностей — от лидеров государств Иосипа Броз Тито, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина до звезд культуры Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой и Александра Солженицына.

В управлении по охране животного мира напомнили, что герой сегодняшней публикации,

Герберт Иванович Гензе, родился в 1904 году, умер в 1997-м. Выдающийся советский дендролог переехал в Омск 85 лет назад, посвятил свою жизнь озеленению Сибири. Благодаря агроному-селекционеру в городе прижились голубые ели, ивы, пирамидальные тополя и другие растения.

Сегодня имя Гензе носит памятник природы — областной дендрологический сад, который расположен по адресу улица Красный Путь, 86.

