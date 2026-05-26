СИБИТ отправил на СВО отремонтированный УАЗ с посылками от омичей

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий передал для нужд специальной военной операции отремонтированный автомобиль УАЗ и гуманитарную помощь. Машина предназначена для омских десантников, выполняющих боевые задачи в зоне проведения СВО.

Автомобиль был передан в вуз в нерабочем состоянии и восстанавливался силами преподавателей и студентов в течение трех месяцев. Как отметил проректор СИБИТ Вячеслав Ахметов, ремонт велся с учетом рекомендаций бойцов.

«Мы были на связи с омскими десантниками. На основании своего боевого опыта они вносили коррективы в работы, рассказывали, как и какую сетку, защищающую от дронов, установить. Это уже второй автомобиль, который мы отправляем нашим ребятам на передовую», — рассказал он.

После завершения технических работ институт обратился к жителям Амурского поселка с призывом собрать посылки для бойцов. Инициативу поддержали местные жители, общественники и представители политических партий. В багажник УАЗа загрузили консервы, медикаменты, вещи первой необходимости и подарки от сотрудников и студентов вуза.

«Собирали консервы, медикаменты, вещи. В результате УАЗ поедет с полным багажником посылок от омичей нашим ребятам в зону проведения СВО. Это не разовая акция. Помогать тем, кто защищает родину, — наш долг», — подчеркнул ректор СИБИТа Максим Родионов.

Почетный профессор СИБИТ Олег Смолин отметил, что негосударственные вузы активно включаются в решение государственных задач.

«От себя лично благодарю всех жителей, принявших участие в сборе гуманитарной помощи. Только объединившись, мы сможем добиться победы», — сказал он.

Вуз планирует продолжать оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим как на передовой, так и в тылу, способствуя общей победе. В институте реализуется программа поддержки ветеранов СВО: сейчас там обучаются более 70 участников спецоперации, среди которых четыре Героя России и четыре кавалера ордена Мужества.

