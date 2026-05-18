Омские полицейские раскрыли цепочку продаж самодельного обреза

18 мая в управлении МВД России по Омской области отчитались о задержании троих сельчан. Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и уголовного розыска Одесского района выяснили, что житель села Побочино незаконно хранит на чердаке обрез охотничьего ружья. При обыске были изъяты обрез «ТОЗ» и 64 патрона.

Задержанный рассказал, что купил ружье 6 лет назад за 7,5 тысячи рублей у знакомого, сам обрезал ствол болгаркой. Продавец же пояснил, что приобретал данное ружье с патронами у своего односельчанина за 3,5 тысячи рублей, затем сразу сбыл. Третьего мужчину нашли в Тюкалинском районе — фигурант заявил, что в начале 2000-х годов нашел оружие на берегу реки. Когда переезжал из Побочино, продал ненужный ему огнестрел.

После того, как эксперты проведели баллистические экспертизы, следователь возбудил уголовные дела по статьям №222 и №223 УК РФ.

Ранее мы сообщили, что омич хранил под кроватью пистолет 1954 года выпуска.

