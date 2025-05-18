СИБИТ отмечает 30 лет как ведущий негосударственный вуз Сибири

Практико-ориентированный подход к обучению реализуется через сильный преподавательский состав, стажировки и мастер-классы

Сибирский институт бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) отмечает тридцатилетие со дня основания. Учебное заведение стало одним из первых негосударственных вузов в Западной Сибири, получив лицензию на образовательную деятельность в 1996 году. Государственную аттестацию и аккредитацию с правом выдачи дипломов установленного образца институт прошел в 2001 году.

Сегодня вуз имеет бессрочную государственную лицензию и аккредитацию. В 2007 году в структуру СИБИТа вошел «Институт права и экономики», ранее функционировавший как самостоятельное учреждение в составе Сибирской ассоциации непрерывного образования. Это позволило расширить перечень образовательных программ. В настоящее время институт реализует 12 направлений подготовки по пяти укрупненным группам специальностей, предлагая многоуровневую систему образования: бакалавриат (в том числе второе высшее) и магистратура по очной, заочной и очно-заочной формам обучения.

Несмотря на реформу высшего образования и связанные с ней ограничения приема, СИБИТ сохранил набор абитуриентов на уровне предыдущего года. Более того, вуз запустил три новые образовательные программы, в том числе с бюджетными местами: «Педагогика» и «Психология управления» на уровне бакалавриата, а также «Юриспруденция» в магистратуре. В негосударственном омском вузе предусмотрены бюджетные места по направлениям психолого-педагогического образования и информационным технологиям.

Студенты работают с реальными кейсами, что позволяет формировать профессиональную карьеру параллельно с получением образования. Институт сотрудничает с ПАО «Сбербанк», ПО «Полет», АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Деловые линии», АО «ОТП Банк», региональными управлениями МВД и городскими администрациями — многие из этих организаций регулярно принимают на работу выпускников СИБИТа. Сам институт входит в топ-100 лучших компаний Омска по версии журнала «МАКСИМУМ».

Ректор АНОО ВО «СИБИТ» Максим Родионов

Высоко оценены и личные заслуги ректора СИБИТа Максима Родионова, вошедшего в топ-200 рейтинга генеральных директоров России по Омской области в сфере «Образование».

«Сегодня мы отмечаем знаменательную дату — 30 лет со дня основания нашего института. Это время, наполненное достижениями, трудностями и, конечно, бесценным опытом. Я горд тем, что СИБИТ стал не просто образовательным учреждением, а настоящей кузницей кадров для нашего региона и страны в целом. За три десятилетия мы прошли путь от небольшого учебного заведения до одного из ведущих частных вузов, который активно внедряет современные технологии и методики обучения. Мы стремимся не только передавать знания, но и формировать профессионалов, готовых к вызовам времени. Наша программа поддержки участников специальной военной операции – это лишь один из примеров нашей социальной ответственности и стремления поддержать тех, кто защищает нашу страну. Мы также активно развиваем предпринимательские инициативы и внедряем новые образовательные направления, такие как беспилотные технологии. Это позволяет нашим студентам быть на передовой инноваций и быть готовыми к требованиям современного рынка труда. Я хочу поблагодарить всех преподавателей, сотрудников и студентов за их вклад в развитие нашего института. Ваши усилия и преданность делу делают СИБИТ тем местом, где рождаются идеи, реализуются мечты и формируются лидеры», — сказал ректор АНОО ВО «СИБИТ».

По мнению руководства института, формирование патриотических ценностей у молодежи и осознание её роли в развитии государства являются приоритетными задачами образовательной системы. В связи с этим СИБИТ активно привлекает к обучению участников специальной военной операции — сейчас в вузе обучаются более 70 ветеранов, включая восемь Героев России и кавалеров ордена Мужества, которые получают образование на индивидуальных финансовых условиях, при этом герои и награжденные обучаются бесплатно.

Разработанные программы поддержки охватывают академические, психологические, финансовые и социальные аспекты студенческой жизни, что позволяет ветеранам успешно интегрироваться в учебный процесс и одновременно участвовать в патриотическом воспитании. Учебная модель института также предусматривает возможность совмещения обучения с волонтерской и творческой деятельностью, создавая условия для личностного развития и профессионального становления каждого студента.

Работодатели, принимающие на работу выпускников СИБИТа, отмечают их профессиональную подготовку, личные качества и способность эффективно работать в коллективе — эти традиции, сформированные за три десятилетия, вуз планирует дальше развивать и масштабировать.

