Омские грибники жалуются, что их стали «объедать» косули

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

У омских грибников появились серьезные конкуренты. В социальных сетях, любители тихой охоты жалуются, что весенние грибы сморчки пришлись по вкусу косулям, которые беззастенчиво «объедают» омичей.

«2737км. Там, где неделю назад собрал 2 ведра. Сегодня десяток грибов. И весь лес перерыт копытными животными. Не ужели косули съели все грибы?», — написал пользователь с ником «Коля» в паблике «Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: паблик «Грибники Омска и Омской области» vk.com/omskmushroom

В подтверждение своих слов мужчина опубликовал видео, на котором показал весьма скромный собранный им урожай сморчков. В комментариях омского грибника поддержали коллеги по хобби, сообщившие, что тоже столкнулись с «коварством» парнокопытных. В частности, пользователи с ником «Юлика» и омичка по имени Оксана подтвердили, что ранее урожайные леса теперь перерыты копытами животных и грибов почти не осталось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На границе Омской области и Казахстана были задержаны живые фазаны и голуби

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru