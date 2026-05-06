Виталий Хоценко принял участие в патриотической акции «В лесу прифронтовом»

В Омске состоялась патриотическая акция «В лесу прифронтовом». Мероприятие началось с зажжения Вечного огня в мемориальном комплексе «Воинам-землякам». Символ памяти был доставлен из столицы, где в Александровском саду прошла торжественная церемония взятия Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в рамках акции «Огонь памяти».

К омичам, собравшимся на торжественном митинге, обратился губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона отметил, что первый шаг на пути к Победе омичи, призванные на фронт, сделали из Черемушек. Здесь они проходили боевую подготовку, а после участвовали в боях за Москву, Ленинград и Сталинград, дошли до Берлина.

«Честь и слава всем, кто завоевал для нас Победу в мае 45-го, и тем, кто сражается за Родину сегодня!» — сказал Виталий Хоценко.

Губернатор подчеркнул, что в Черемушках всегда готовили и готовят достойных защитников Отечества. Преподаватели и выпускники Омского автобронетанкового инженерного института с первых дней участвуют в специальной военной операции, продолжая традиции своих дедов и прадедов.

В торжественном митинге приняли участие председатель Законодательного Собрания Александр Артемов, представители федеральных ведомств, омского военного гарнизона, ветераны, юнармейцы и жители города. После возложения венков к Мемориалу участники почтили минутой молчания память павших за свободу и мир страны, затем прошли по «Аллее славы».

На аллее организаторы воссоздали атмосферу военного времени 1941–1945 годов. Входная группа была оформлена двумя большими книгами: «Лыжники 30-й отдельной стрелковой бригады» и «81-ая годовщина Победы». На интерактивной пешеходной зоне работали площадки Областного центра культуры «Сибиряк», Омской областной библиотеки для детей и юношества, Киновидеоцентра, Омского областного колледжа культуры и искусств, Омского Дома Дружбы.

Специалисты Омской автобронетанковой инженерной академии и администрации города представили реконструкцию боя, посвященную подвигу Героя Советского Союза, выпускника Камышинского танкового училища, младшего лейтенанта Константина Блинова. 26 апреля 1943 года на Донбассе советская армия устроила засаду у села Покровское, чтобы сдержать моторизированную дивизию из 6-й армии Паулюса. Константин Блинов, командир 119-го танкового батальона 103-й танковой бригады, на легендарном Т-34 разгромил войска фашистов.

Завершением проекта стала концертная программа «Дневник солдата» с участием ведущих творческих коллективов региона. Патриотические акции подобного формата способствуют сохранению исторической памяти и воспитанию уважения к подвигу старших поколений у молодежи.

