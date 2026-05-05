Огонь от Могилы Неизвестного Солдата доставят в Омск 6 мая

Акция «Огонь памяти» стартовала в преддверии 81-летия Великой Победы. 5 мая в омском отделении «Народного фронта» рассказали, что частицы пламени от Могилы Неизвестного Солдата доставят в 71 российский регион, в 14 стран мира. Передадут более чем 400 ветеранам Великой Отечественной войны.

Перед отправкой у стен Александровского сада прошла торжественная церемония. Частичку Вечного огня — символа памяти о подвигах и жизнях героев — получили представители ОНФ Сюзанна Егиян и Вячеслав Васильев. В Омск лампаду привезут уже завтра, 6 мая.

Мемориальный огонь зажгут в Омске во время патриотического мероприятия «В лесу прифронтовом». Пламя доставят в пять округов области.

Ранее мы рассказали, как город готовится отметить 81-летие Великой Победы.

