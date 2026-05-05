Ректор СИБИТа возглавит комитет «Опоры России» по образованию в Омске

Фото: пресс-служба регионального отделения общественной организации «Опора России»

Омское региональное отделение общественной организации «Опора России» инициировало создание комитета по образованию. Новая для региона структура станет частью федеральной инициативы и объединит усилия по развитию отрасли на всех уровнях — от дошкольного до высшего и дополнительного образования. На пост руководителя нового комитета единогласно поддержана кандидатура ректора Сибирского института бизнеса и информационных технологий Максима Родионова.

«Омский регион располагает мощным негосударственным сектором высшего образования, где обучаются тысячи студентов, в том числе из других стран. Это существенный вклад в экономику и развитие образовательного экспорта», — отметил Максим Родионов.

Основные направления работы комитета включат совершенствование нормативно-правовой базы, развитие механизмов государственно-частного партнерства, поддержку образовательных инициатив предпринимателей и налаживание диалога с профильными ведомствами. Также планируется распространение успешных практик и создание площадки для обмена опытом. «Предпринимателям жизненно необходимы прозрачность регулирования, конструктивный диалог с государством и реальные возможности для роста. Формирование профильного комитета — это наш стратегический шаг к системной работе с отраслью», — сказал он.

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Смолин назвал назначение ректора одного из ведущих частных вузов региона знаковым событием для всей образовательной сферы.

«Такое решение укрепит взаимодействие между высшим образованием и бизнесом, а это, в свою очередь, создаст новые возможности для студентов и выпускников. Полагаю, Максим Родионов, обладая богатым опытом управления образованием, сможет внести важный вклад в усиление практикоориентированности работы вузов, что, по мнению министра Валерия Фалькова, является одним из ключевых факторов создания национально ориентированной системы высшего образования», — прокомментировал событие первый заместитель председателя Государственной Думы РФ по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Регулярные встречи комитета будут посвящены анализу проблем образовательного бизнеса и выработке совместных предложений для их решения на региональном и федеральном уровнях. Первые проекты в рамках федеральной инициативы уже запущены в ряде субъектов страны с начала 2026 года.

