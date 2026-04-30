Омские дачные автобусы № 112, 119, 171 и 178 изменят маршруты из-за паводка

30 апреля омский департамент транспорта сообщил о корректировке расписания и схемы движения пассажирских автобусов. Садовые маршруты №112, 119, 171 и 178 начнут курсировать по-новому уже завтра, 1 мая.

Изменения связаны с противопаводковыми работами в Осташково, сужением проезжей части и подтоплением остановок в СНТ «Полет-1» и «Полет-2». Временно транспорт будет ехать через массив по кругу: при заезде в сады — вдоль товариществ «Электрон», «Урожай-1» и «Механизатор-1», далее — мимо «Электромеры», «Рябинки» и «Текстильщика-2». По направлению к городу автобусы последуют вдоль «Лесного» и «Прогресс-5».

В целях безопасности водителей личных автомобилей призвали следовать по такой же схеме. В мае в Осташкове коммунальщики продолжают отводить воду.

Ранее мы писали, что СКР начал проверку после ДТП с омским пассажирским автобусом №63.

