В Омске пройдет всероссийская контрольная «Выходи решать!»

В Омске с 28 сентября по 5 октября 2023 года пройдет всероссийская контрольная «Выходи решать!». Масштабное событие пройдет под лозунгом: «Наука — это красиво! Знания — это важно!».

«Выходи решать!» — это всероссийская физико-техническая контрольная по физике, математике, информатике и биологии. Состязание пройдет на технологической платформе All Cups от VK. В прошлом году испытать свои знания в этих предметах решились около 100 тысяч человек из 73 российских регионов и более чем из 30 стран.

Задачи всероссийской контрольной в 2023 году будут не сложнее уровня знаний ученика 8-9 класса. На решение заданий по каждому из четырех предметов дает 60 минут. По каждому предмету участникам будут предложены пять задач — от более простых, к более сложным. Важно, что написать контрольную можно, как по всем предметам, так и по тем, что выберет сам участник.

Победителя выберут на основании нескольких критериев — правильность, скорость и время решения (в регламенте есть формула расчёта). Рейтинги формируются по каждому предмету. При этом сертификаты об участии со своим местом в общем рейтинге получат абсолютно все участники. Участники, показавшие наилучшие результаты по всем четырем предметам, признаются абсолютными победителями. Участники, вошедшие в ТОП-25 по каждому из 4 предметов, получат теплые свитшоты в стиле контрольной с доставкой на дом. Лучшие 10% участников смогут поступить в Заочную физико-техническую школу МФТИ без вступительных испытаний.

Проверить свои знания может каждый житель Омска и всей Омской области онлайн после предварительной регистрации на сайте проекта.

Офлайн—площадка в Омске для проведения контрольной была организована ООО «Интекспро». Место расположения площадки — Омск, ул. Красный Путь, 103.

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