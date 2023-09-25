У омичей остался последний шанс попасть в 3-й созыв молодежного правительства

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 26 сентября, в Омской области завершается прием заявок на конкурсный отбор для формирования 3-го созыва молодежного правительства.

Принять участие могут омичи в возрасте от 18 до 35 лет. Во второй этап, который включает в себя собеседование, попадут 2/3 от общего числа конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по итогам первого тура. Всего по итогам отбора в состав нового созыва молодежного правительства должны войти 15 человек. Еще из 15 человек сформируют резерв консультативного органа.

Молодежное правительство будет работать при губернаторе Омской области и заниматься разработкой и реализацией проектов, интересных молодежи региона. Кроме того, член консультативного органа смогут посмотреть изнутри, как работают представители органов власти. Срок полномочий нового состава, как и двух прежних, составит 2 года.

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