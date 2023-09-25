В Омске в поселке Биофабрика построят 11-этажный дом на 160 квартир

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Омске построят 11-этажный жилой дом на 160 квартир. Многоэтажку возведут на территории поселка Биофабрика в Центральном округе.

Накануне департамент архитектуры градостроительства выдал разрешение на строительство жилого дома в поселке застройщику в лице ООО «Строительно-монтажное управление-10 «Северное», входящего в ГК «Стройбетон».

Согласно проекту, в 11-этажном доме будет 160 квартир различной площади. Общая площадь жилых помещений в многоэтажке — 6989,6 кв. м.

Напомним, ранее в поселке Биофабрика сдали многоквартирный дом для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

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